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Свежие комментарии

В России предложили провести Год Арктики

В России предложили провести Год Арктики

Представители студенческого экспедиционного корпуса "Команда Арктики", который действует на базе РТУ МИРЭА, направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением объявить 2026 Годом Арктики в России, сообщает пресс-служба корпуса.

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