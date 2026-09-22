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Регионы России

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Oppo выпустила внешний аккумулятор Pocket Charge 33W с интеграцией ColorOS

Oppo выпустила внешний аккумулятор Pocket Charge 33W с интеграцией ColorOS

Компания Oppo начала продажи в Китае нового внешнего аккумулятора 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 с емкостью 10 000 мАч и мощностью зарядки 33 Вт.

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