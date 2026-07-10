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Политнавигатор

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Не за Украину, так за Эстонию: британским солдатам всё равно придётся умирать – дискуссии в Оксфорде

Не за Украину, так за Эстонию: британским солдатам всё равно придётся умирать – дискуссии в Оксфорде

На Западе не воспринимают Украину всерьез. Об этом бывший американский дипломат, продвигавший антироссийские санкции, Дэниел Фрид заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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