Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого вагнеровца

АБ Алекс Ботов Как вы задолбали писари... И грамматические ошибки делаете, но и опечатки постоянные. Вам что, по рукам бьют для скорости, когда вы текст набираете?

Grandad Я бы перед "писари" поставил запятую. Или написал "писаря". Смысл бы тогда был непонятен, но грамматически верно.