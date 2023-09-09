В Березовском выкопали из могилы молодого бойца ЧВК «Вагнер» из Пермского края, пишет E1.RU. По данным издания, такое решение приняли его родственники, которые узнали о смерти 22-летнего парня только спустя три месяца.
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого вагнеровца
Комментарии
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АБ
Алекс Ботов
Как вы задолбали писари... И грамматические ошибки делаете, но и опечатки постоянные. Вам что, по рукам бьют для скорости, когда вы текст набираете?
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6 час.
Grandad
Я бы перед "писари" поставил запятую. Или написал "писаря". Смысл бы тогда был непонятен, но грамматически верно.
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6 час.
КК
Кирил Кирсанов
Че ты хотел диплом купленный работать начал у папочки или мамочки начальника или ещё вариант женился на этот дятел на дочке начальника газетного издания
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4 час.
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