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«Культура прекрасна»: Орнелла Мути напишет книгу о жизни в России

«Культура прекрасна»: Орнелла Мути напишет книгу о жизни в России

Актриса Орнелла Мути поделилась, что собирается написать книгу о жизни в России и в родной Италии. Она в очередной раз призналась в любви к нашей стране и рассказала, что сейчас активно изучает русский язык.

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