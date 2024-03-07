«Культура прекрасна»: Орнелла Мути напишет книгу о жизни в России

Актриса Орнелла Мути поделилась, что собирается написать книгу о жизни в России и в родной Италии. Она в очередной раз призналась в любви к нашей стране и рассказала, что сейчас активно изучает русский язык.
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