Белоусов: военные отразили атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS

Белоусов отметил, что Россия в ходе спецоперации действует соразмерно угрозам своей безопасности.<strong>Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
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