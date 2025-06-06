Будьте бдительны!

Алексей Владимирович Машталов

В нашем маленьком (45 тыс.) городке реагируют моментально и глупыми звонками не донимают. Позже приходит официальный письменный ответ на сообщение по телефону. Может потому, что звоним не на 112, 01,02, а напрямую в дежурную часть по городскому телефону?