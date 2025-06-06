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Будьте бдительны!

Будьте бдительны!

Плакат времен СССР. На выходных со мной произошел странный случай. В этот день я поздно приехал домой с ребенком, который был на тренировке.

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Комментарии
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Алексей Владимирович Машталов
В нашем маленьком (45 тыс.) городке реагируют моментально и глупыми звонками не донимают. Позже приходит официальный письменный ответ на сообщение по телефону. Может потому, что звоним не на 112, 01,02, а напрямую в дежурную часть по городскому телефону?
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1 д.
Игорь Кузнецов
&quot;Позже приходит официальный письменный ответ на сообщение по телефону&quot; - это как? Посылают SMS ?
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1 д.
Алексей Владимирович Машталов
Реально письмо в конверте
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1 д.
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