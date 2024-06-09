Беляков : Аэропорт Кишинева превратили в «дуршлаг» для издевательств над людьми

Власти Молдавии превратили аэропорт Кишинева в «дуршлаг». Во время обысков там натурально издеваются над людьми, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровья Олег Беляков.
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