Завод "Измеритель" начнет выпускать сервоприводы

Об этом рассказал Василий Анохин в социальных сетях. По словам главы региона, в настоящее время коллектив "Измерителя" уже разработал и изготовил действующие макеты сервоприводов, которые проходят испытания.
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