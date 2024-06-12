Председатель Госдумы Володин поздравил жителей с Днем России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram-канале поздравление с Днем России. Он напомнил о достижениях страны за последние годы и отметил, что вызовы лишь делают ее сильнее и объединяют ее жителей.
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