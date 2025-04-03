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Сотни бесов в ребро

Сотни бесов в ребро

Дорогая редакция! Хочу отреагировать на публикацию в рубрике «Только для взрослых», в которой рассказана печальная история пожилого мужчины, воспылавшего страстью к «молодухе» («Сразу видно букву Б», №47, 2024).

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Комментарии
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фарид сабиров
Вроде сказка анекдот , но старым дуракам закон не пипиписсан . Они и перед смертью , одной ногой в гробу , мечтают а вдруг , вот вот сейчас ???? А нет не постучит в дверь , просто прольется кровь и он сдохнет.
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