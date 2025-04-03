Сотни бесов в ребро

фарид сабиров

Вроде сказка анекдот , но старым дуракам закон не пипиписсан . Они и перед смертью , одной ногой в гробу , мечтают а вдруг , вот вот сейчас ???? А нет не постучит в дверь , просто прольется кровь и он сдохнет.