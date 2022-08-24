«Ман Сити» сыграет с «Челси» в 3-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Астон Виллой» Джеррарда, «Ливерпуль» встретится с «Дерби»

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги. По ее итогам сформированы следующие пары: «Манчестер Сити» – «Челси» «Ливерпуль» – «Дерби» «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» «Арсенал» – «Брайтон» «Лестер» – «Ньюпорт» «Вест Хэм» – «Блэкберн» «Вулверхэмптон» – «Лидс» «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» «Борнмут» – «Эвертон» «Бристоль Сити» – «Линкольн Сити» «Стивенейдж» – «Чарльтон» «МК Донс» – «Моркэм» «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» «Саутгемптон» – «Шеффилд Уэнсдей» Матчи пройдут на неделе, начинающейся 7 ноября.
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