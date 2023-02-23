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Власти Крыма опровергли информацию о подрыве железной дороги

Власти Крыма опровергли информацию о подрыве железной дороги

С опровержением информации о том, что причиной повреждения железнодорожного полотна на перегоне Симферополь — Бахчисарай якобы был подрыв, выступил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 24 февраля, сообщает РИА Новости.

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