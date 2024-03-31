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Азаров: Зеленский на фоне отмены выборов на Украине совсем скоро станет никем

Азаров: Зеленский на фоне отмены выборов на Украине совсем скоро станет никем

Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение выборов главы государства в связи с опасением их проиграть, а так как конституцией Украины не предусматривается никаких продлений сроков его полномочий, то совсем скоро он "станет никем".

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