Азаров: Зеленский на фоне отмены выборов на Украине совсем скоро станет никем

Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение выборов главы государства в связи с опасением их проиграть, а так как конституцией Украины не предусматривается никаких продлений сроков его полномочий, то совсем скоро он "станет никем".
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