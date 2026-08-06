В России временно разрешили оборот бензина низких экологических классов

Правительство РФ утвердило временные изменения в правила обращения автомобильного топлива. Согласно решению кабмина, до 1 июля 2027 года в стране разрешены импорт, производство, выпуск в обращение и реализация бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, сообщает Министерство энергетики РФ.