В России на треть выросла аудитория казино

Лидером среди игорных зон в России является "Красная Поляна" За десять месяцев 2024 года посещаемость трех игорных зон в России – "Красной Поляны" в Сочи, "Сибирской монеты" на Алтае и "Янтарной" в Калининграде – выросла на 35%, до 1,2 миллиона человек по сравнению с прошлым годом.