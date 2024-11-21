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В России на треть выросла аудитория казино

В России на треть выросла аудитория казино

Лидером среди игорных зон в России является "Красная Поляна" За десять месяцев 2024 года посещаемость трех игорных зон в России – "Красной Поляны" в Сочи, "Сибирской монеты" на Алтае и "Янтарной" в Калининграде – выросла на 35%, до 1,2 миллиона человек по сравнению с прошлым годом.

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