Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Леонид Руси
    Ещё одного еврея завалили итальянского происхождения... точно как Сильвестер Сталоне...Отвоевался!
  • Алексей Смирнов
    А что вы хотели? 90% ширпотреба из Китая, пока не будет своего развитого национального производства мы будем продават...Что не так с зави...
  • Виталий Бордзянец
    Гори в аду пендосовский ублюдок!Отвоевался!

Какие ловушки придумали наши против их Леопардов. А Абрамсы вообще попрятались

Какие ловушки придумали наши против их Леопардов. А Абрамсы вообще попрятались

Западные танки один за другим горят на Украине. О том, как русские научились бороться с ними ценой крайне небольших затрат, рассказал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

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