Правоохранители Брестской области предупреждают: объявления о подработке курьером в соцсетях и мессенджерах могут быть вербовкой в мошеннические схемы, где исполнитель забирает наличные у обманутых людей и переводит их организаторам, часто не получая обещанного вознаграждения.