Глава МИД Армении заявил о готовности к сотрудничеству с МУС

Сотрудничество с Международным уголовным судом по соблюдению международно-правовых норм и обеспечению верховенства права готова осуществлять Армения, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян 2 декабря на встрече с председателем МУС Томоко Аканэ в Гааге, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.