Первую часть фильма Абеля Ганса «Наполеон» покажут на Каннском кинофестивале

Первая часть «Наполеона» Абеля Ганса, легендарного фильма эпохи немого кино, будет показана в мае на Каннском кинофестивале в виде долгожданной кинозрителями версии, потребовавшей более 15 лет работы по реставрации.
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