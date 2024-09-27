Осеннее кино после жаркого лета: Wink.ru представляет главные премьеры октября

erid: 2VtzqveELCQВесь октябрь в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будут выходить новые серии основанного на реальных хитах сериала «Комбинация» (18+) о пути к вершинам музыкальных чартов первой в нашей стране женской поп-группы.