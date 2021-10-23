Мировое обозрение

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Экономист Эш: чрезмерные поставки газа в Европу обвалят цены на топливо

Экономист Эш: чрезмерные поставки газа в Европу обвалят цены на топливо

Российский газопровод «Северный поток — 2» сертифицируют в течение нескольких месяцев.

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Meerflieger
"...заключил украинский эксперт..."(с) Этого вполне достаточно для оценки уровня "заключения". Примерно как "британские учёные"... Хохолик рубит сук, на котором сидит. В том плане, что нефиг газ качать в гейропу... Тем более - через Украдину...

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