«Лицедей обезумел»: Чем закончилась атака Storm Shadow по Крымскому мосту в «День народного единства»

Зеленский обещал мощно ответить за «гераниевую» катастрофу во Львовщине и удар по построению 128-й ОДШБр Александр Ситников Фото: сайт Минибороны Великобритании Ночью 5 ноября Повітряні Сили України направили пятнадцать своих ракет в сторону Керчи.
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