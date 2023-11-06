«Лицедей обезумел»: Чем закончилась атака Storm Shadow по Крымскому мосту в «День народного единства»

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Комментарии
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Cергей Шапорев
А почему до настоящего времени не уничтожены все украинские боевые самолеты? Мы что, не знаем где они базируются? Мы не можем пробиться через их ПВО?
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