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Аргументы и Факты

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Глава СВР Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с РФ к 2030 году

Глава СВР Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с РФ к 2030 году

По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, в основополагающих документах Евросоюза прямо прописан сценарий подготовки к полномасштабному вооруженному столкновению с Россией уже в ближайшие годы.

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