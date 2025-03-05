Лукашенко призвал Трампа доказать способности для успеха на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что администрации Дональда Трампа необходимо продемонстрировать свои способности, чтобы обеспечить успех республиканцев на будущих выборах в США.
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