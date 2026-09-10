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Происшествия

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Сотрудниками полиции Калмыкии выявлен факт мошенничества при получении выплаты генеральным директором коммерческой организации

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия выявлен факт противоправной деятельности генерального директора общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на производстве мебели, при получении субсидии на частичное возмещение расходов на создание (оборудование) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

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