Сотрудниками полиции Калмыкии выявлен факт мошенничества при получении выплаты генеральным директором коммерческой организации

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия выявлен факт противоправной деятельности генерального директора общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на производстве мебели, при получении субсидии на частичное возмещение расходов на создание (оборудование) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.