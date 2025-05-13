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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миятович о «Реале»: «Когда проигрываешь 4 класико за сезон, нужно беспокоиться и думать о переменах»

Миятович о «Реале»: «Когда проигрываешь 4 класико за сезон, нужно беспокоиться и думать о переменах»

В 35-м туре Ла Лиги мадридский клуб уступил «Барселоне» со счетом 3:4. Ранее каталонцы выиграли класико в первом круге чемпионата (4:0), в Кубке Испании (3:2) и Суперкубке Испании (5:2).

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