Кёнигсбергские тоннели: что искали советские спецслужбы после взятия города в 1945 году

Кёнигсберг был взят штурмом 6–9 апреля 1945 года. Комендант крепости генерал Отто Ляш подписал капитуляцию в своём командном бункере на нынешней Университетской улице — этот бетонный блиндаж, зарытый на семь метров под землю, сегодня работает как музей и служит самым наглядным доказательством того, что подземный Кёнигсберг существовал не только в легендах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым