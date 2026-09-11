Кёнигсбергские тоннели: что искали советские спецслужбы после взятия города в 1945 году

Кёнигсберг был взят штурмом 6–9 апреля 1945 года. Комендант крепости генерал Отто Ляш подписал капитуляцию в своём командном бункере на нынешней Университетской улице — этот бетонный блиндаж, зарытый на семь метров под землю, сегодня работает как музей и служит самым наглядным доказательством того, что подземный Кёнигсберг существовал не только в легендах.