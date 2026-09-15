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Славянская доктрина

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Керченская звёздная крепость. Засекреченная сенсация

Керченская звёздная крепость. Засекреченная сенсация

Керченская звёздная крепость. Засекреченная сенсация Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом о том, почему археологи всё время копают для того, чтобы что-то найти.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя сергей отказ от доллара и срочно
сергей отказ от доллара и срочно

писатель ты дебил да Керченская Крепость  построена Русскими и если бы не шельмовал то написал бы о тех кирпичах которые везде в постройках а они практически все клейменые и разных заводов да и есть еще итальянские , так что тот бред о раскопанной крепости  инопланетян или атлантов  бред сивой кобылы