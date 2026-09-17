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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Новый мост длиной 170 метров возвели в русле Водоотводного канал в Москве

Новый мост длиной 170 метров возвели в русле Водоотводного канал в Москве

Завершено строительство пешеходного перехода на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. В открытии объекта принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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