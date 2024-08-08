Продолжается работа по асфальтированию межквартальных проездов и тротуаров

В Металлургическом районе в этом году отремонтируют 26 внутриквартальных проездов.Сейчас работы ведутся на 7 объектах: 50-летия ВЛКСМ, 4 Трудовая, 31, 33, 35 Шоссе Металлургов, 3А, 3Б, 3В Шоссе Металлургов, 7, 7А Шоссе Металлургов, 29, 31 Дегтярева, 57А, Мира, 8, 10 Черкасская, 6, 8 Завершён ремонт по адресам: Богдана Хмельницкого, 31 Шоссе Металлургов, 72, 72А В рамках проекта Губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» межквартальные и дворовые проезды ремонтируются во всех районах города.