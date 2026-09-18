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Журнал «Профиль»

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Когда сажать озимый чеснок осенью: какой выбрать и как посадить, чтобы он хорошо перезимовал

Когда сажать озимый чеснок осенью: какой выбрать и как посадить, чтобы он хорошо перезимовал

Озимый чеснок сажают осенью, но торопиться с посадкой не стоит. До устойчивых холодов зубчики должны успеть укорениться, однако активно трогаться в рост им нежелательно.

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