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Газета.ру

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"Ъ": перевозчики подняли тарифы на доставку автомобилей в Россию на 30%

"Ъ": перевозчики подняли тарифы на доставку автомобилей в Россию на 30%

Рынок импортных автомобилей в России столкнулся с серьезными логистическими проблемами. За последние три недели сроки доставки машин из Азии увеличились в полтора раза, а стоимость перевозок выросла на 15–30%, сообщили дилеры "Ъ FM".

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