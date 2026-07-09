"Ъ": перевозчики подняли тарифы на доставку автомобилей в Россию на 30%

Рынок импортных автомобилей в России столкнулся с серьезными логистическими проблемами. За последние три недели сроки доставки машин из Азии увеличились в полтора раза, а стоимость перевозок выросла на 15–30%, сообщили дилеры "Ъ FM".
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