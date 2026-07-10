Китай стал второй страной в мире, успешно вернувшей первую ступень ракеты-носителя

Запуск состоялся 10 июля в 00:15 по восточному времени (7:15 по мск). Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила возвращение ступени через 11 минут после старта, а успешный вывод спутника на орбиту — более чем через 90 минут.