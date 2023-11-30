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Тренер «Бенфики» Шмидт о 3:3 с «Интером»: «Так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне»

Тренер «Бенфики» Шмидт о 3:3 с «Интером»: «Так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне»

К 51-й минуте португальцы вели со счетом 3:0. «Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме.

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