Холанд не забивает в 5 матчах Бундеслиги подряд. Это его худшая серия в «Боруссии»

Эрлинг Холанд пять матчей подряд не забивает за «Боруссию» в Бундеслиге. Вчера норвежский нападающий целиком отыграл матч 29-го тура чемпионата между «Штутгартом» и «Боруссией» (0:2), отдал результативную передачу, но не забил.