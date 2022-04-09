Холанд не забивает в 5 матчах Бундеслиги подряд. Это его худшая серия в «Боруссии»

Эрлинг Холанд пять матчей подряд не забивает за «Боруссию» в Бундеслиге. Вчера норвежский нападающий целиком отыграл матч 29-го тура чемпионата между «Штутгартом» и «Боруссией» (0:2), отдал результативную передачу, но не забил.

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