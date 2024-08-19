На восток, под защиту гор. Станет ли Республика Алтай новым центром России?

В чем секрет миссии Андрея Турчака и перспективы новой "летней столицы", разбирался amic.ru. В ближайшие годы и десятилетия хозяйственная, экономическая и, следовательно, политическая роль Республики Алтай в жизни страны, судя по всему, будет увеличиваться.
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