На восток, под защиту гор. Станет ли Республика Алтай новым центром России?

В чем секрет миссии Андрея Турчака и перспективы новой "летней столицы", разбирался amic.ru. В ближайшие годы и десятилетия хозяйственная, экономическая и, следовательно, политическая роль Республики Алтай в жизни страны, судя по всему, будет увеличиваться.