Петербургские ученые создали беспилотный катер для исследования водоемов

Он подходит для различных сфер применения Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали небольшой беспилотный катер, который благодаря своей универсальности подходит для разных сфер применения.
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