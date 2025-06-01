Выкрасть Хахалеву. Месть для Алиева: Неожиданный "рецепт" пришёл откуда не ждали

В последнее время глава Азербайджана Ильхам Алиев пошёл, что называется, вразнос. Отказался приехать на парад Победы в Москву, встретился с главой украинского МИД и заверил того в дружбе Баку и Киева, а ранее по-хамски обвинял Москву в крушении азербайджанского самолёта в Актау (Казахстан).