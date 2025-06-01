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Выкрасть Хахалеву. Месть для Алиева: Неожиданный "рецепт" пришёл откуда не ждали

Выкрасть Хахалеву. Месть для Алиева: Неожиданный "рецепт" пришёл откуда не ждали

В последнее время глава Азербайджана Ильхам Алиев пошёл, что называется, вразнос. Отказался приехать на парад Победы в Москву, встретился с главой украинского МИД и заверил того в дружбе Баку и Киева, а ранее по-хамски обвинял Москву в крушении азербайджанского самолёта в Актау (Казахстан).

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Очень хорошо придумал!!! Я дам распоряжение...
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15 час.
Гена Саваторов
можно вывезти в чемодане, в фуре с помидорами. ведь не одного азера наверно отмазала- тем и дорога алиеву.
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9 час.
Serg Makon
Самый лучший выход - это наладить финансовую систему РФ с учетом национальных интересов. Этого будет достаточно.
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8 час.
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