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Генерал МВД разбился в ДТП, катаясь на квадроцикле в Ленинградской области

Генерал МВД разбился в ДТП, катаясь на квадроцикле в Ленинградской области

Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.Бывший глава Санкт-Петербургского университета МВД России (он был отстранен от должности в ноябре 2022 года), генерал-лейтенант Александр Травников попал в ДТП в деревне Липовая Гора в ночь на 25 июня.

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