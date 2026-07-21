В Краснодаре задержали 13 тонн зараженных персиков и нектаринов

В аэропорту Краснодара пресечена попытка ввоза зараженных фруктов. Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора 17 июля в ходе досмотра товара, поступившего из Узбекистана, выявили карантинный объект — восточную плодожорку (Grapholita molesta Busck.
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