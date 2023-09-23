Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали фотографии в купальниках. Снимок появился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Медведевой.
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали фотографии в купальниках. Снимок появился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Медведевой.
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