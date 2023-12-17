Экономист Саханова сообщила, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

Заместитель завкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова сообщила, что в Государственной думе выступили с инициативой внедрить обязательную установку сигнализаторов утечек газа в многоквартирных домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии