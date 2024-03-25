Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянке оторвало ноги в результате аварии

Смолянке оторвало ноги в результате аварии

Жуткая авария случилась на пешеходном переходе в деревне Павловка Рославльского района. Как сообщили в пресс-службе ригионального УМВД, в   19:25 на трассе Р-120 водитель  «Инфинити», совершил наезд на женщину-пешехода 1975 г.

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