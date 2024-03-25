Смолянке оторвало ноги в результате аварии

Жуткая авария случилась на пешеходном переходе в деревне Павловка Рославльского района. Как сообщили в пресс-службе ригионального УМВД, в 19:25 на трассе Р-120 водитель «Инфинити», совершил наезд на женщину-пешехода 1975 г.
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