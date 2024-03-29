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Спикер парламента Армении заявил о стремлении страны в Евросоюз

Спикер парламента Армении заявил о стремлении страны в Евросоюз

Вступление в Европейский союз (ЕС) является наиболее приемлемым вариантом для Армении. Об этом 28 марта заявил спикер парламента страны Ален Симонян в ответ на вопрос журналистов Общественного телевидения Армении о членстве государства в альянсе.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Вперёд! За кружевными труселями! 😂
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