Спикер парламента Армении заявил о стремлении страны в Евросоюз

Вступление в Европейский союз (ЕС) является наиболее приемлемым вариантом для Армении. Об этом 28 марта заявил спикер парламента страны Ален Симонян в ответ на вопрос журналистов Общественного телевидения Армении о членстве государства в альянсе.
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