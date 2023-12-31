Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Новым годом

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Новым, 2024 годом! В эти дни мы подводим итоги — и личные, и профессиональные, вспоминаем, что принес нам уходящий год, и строим планы на новый, связывая с ним свои планы и надежды.