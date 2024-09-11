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"Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл"

"Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сети набирает популярность ролик "Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл" , на котором поляк ходит по российскому супермаркету вместе со своим ребёнком и снимает ролик.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Налоги с них надо брать на границе, повышенные, за вывоз продуктов из России. Ибо не хер пусть своё жрут, особливо гнилые поляки.
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3 час.
Валерий Хромылев
Дешевизна - это сравнительно с ихними з/п.
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3 час.
НУ
Наташа Устинова
Поляки и при советах везли к себе большими коробками яйца из Бреста. А нам везли наркоту. Впервые там увидела сборище наркоманов
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1 час.

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