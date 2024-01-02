США осудили заявления Израиля о выселении палестинцев из сектора Газа

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поддерживает недавние заявления израильских властей о необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, сообщает РИА Новости.
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