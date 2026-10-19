Жительница Уфы получила квитанцию за коммунальные услуги за октябрь на сумму 12 млн 729 тыс. 550 рублей.
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