Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Столицу посетят делегации регионов-номинантов на премию «Молодежная столица России» Выступления экспертов и лекторов, мастер-классы, танцевальные флешмобы, конкурсы, кубок КВН, спортивные активности и многое другое ждет посетителей парка «Ходынское поле» 29 и 30 июня.
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